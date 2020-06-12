وسام حمدان بن محمد لأعضاء «شؤون العمال» و«إسعاف» دبي

سلمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، الوسام التذكاري الذي بعثه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والمصحوب برسالة شكر لأبطال خط الدفاع الأول من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي أكد فيها أن تضحيات جنود خط الدفاع الأول ستبقى محل فخر واعتزاز، وستظل محفورة في تاريخنا.

سلم اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، الوسام لأعضاء اللجنة، أبطال خط الدفاع الأول.

وقال: «ترجمة لرسالة الشكر التي أرسلها سموّ الشيخ حمدان بن محمد، ونثمنها جميعاً، نعبر لكم عن الشكر على جهودكم الاستثنائية والمتميزة في الميدان، ومواجهة مختلف التحديات التي أسهمت في توعية شريحة واسعة من العمال بالجائحة، في إطار جهود الدولة لاحتواء هذه الأزمة، للحفاظ على سلامة الجميع». كما تسلم خط الدفاع الأول في إسعاف دبي وسام «شكراً» ورسالة «شكر وتقدير» من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وقلَّد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أبطال خط الدفاع الأول في إسعاف دبي وسام «شكراً»، تقديراً لجهودهم الاستثنائية في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا وتكريماً لجهودهم المتميزة في الاستجابة لجميع الحالات بمختلف أنواعها.