ترامب يجيز فرض عقوبات على «الجنائية الدولية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين، أو يوجه إليهم اتهاماً «من دون موافقة واشنطن»، ووصف وزير الخارجية مايك بومبيو، المحكمة ب«الصورية»، متعهداً بعدم «الوقوف مكتوفي الأيدي» تجاه قرارها التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

وقالت الناطقة باسم الرئيس الأمريكي، في بيان: «رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها، وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا، أو ضد حلفائنا، وبينهم «إسرائيل»».

ووفقاً للمتحدثة، فإنّ الرئيس ترامب الذي انخرط في تصعيد غير مسبوق في وجه المحكمة الجنائية التي يتهمها بالتعدي على السيادة الوطنية، «سمح أيضاً بتوسيع القيود على تأشيرات الدخول بالنسبة إلى أولئك المسؤولين، وأفراد أسرهم».

وذكر مسؤول أمريكي رفيع، أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، يخوّل وزيري الخارجية والخزانة، حجب أرصدة موظفي المحكمة الدولية الضالعين في التحقيق. ويمنح الأمر بومبيو أيضاً سلطة حجب دخول هؤلاء الأفراد إلى الأراضي الأمريكية.

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وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، إن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة. وقال «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية».

ويأتي الإعلان كردّ على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في مارس/ آذار الماضي، بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، برغم معارضة إدارة ترامب. ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان، حيث تقود واشنطن منذ 2001 أطول حرب في تاريخها. وقُدّمت مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه». وكان قضاة المحكمة الجنائية رفضوا السماح بالتحقيق في البداية بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات، وهي ليست عضواً في المحكمة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن التحقيق «يجرى عن طريق منظمة مشكوك في نزاهتها»، واتهم روسيا بالضلوع في الأمر، من دون ذكر تفاصيل.

وهاجم ترامب مراراً المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً، وتأسست لمقاضاة جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. ويسري حكمها فقط في حالة أن يكون البلد العضو غير قادر على مقاضاة الجناة بنفسه، أو غير راغب في ذلك.

وأفغانستان عضو في المحكمة، على الرغم من أن كابول ترى أن أي جرائم حرب يتعين مقاضاتها محلياً. ولم تنضم الحكومة الأمريكية أبداً لعضوية المحكمة التي تأسست في 2002. وفرضت إدارة ترامب حظراً على السفر، وقيوداً أخرى على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية قبل عام. وقررت المحكمة بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء في 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها. (وكالات)