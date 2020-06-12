مصر والجامعة تحذران من ضم «إسرائيل» أراضي فلسطينية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الخميس، موقف القاهرة المناصر للقضية الفلسطينية، والداعم لكافة الحقوق الفلسطينية، وللجهود المخلصة الرامية إلى حلحلة الجمود المسيطر على عملية التسوية، وحذر «إسرائيل» من ضم أراضي في الضفة الغربية، فيما حذر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، من خطر إطلاق مواجهة وحروب دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بالانزلاق إليها.

وقالت الخارجية المصرية، إن شكري شدد خلال كلمة مصر في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين، على «رفض كافة الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مع التحذير من التبعات الخطرة لتهديد الجانب «الإسرائيلي» بضم أراضي من الضفة الغربية». وأوضح أن من بين هذه التبعات الخطرة «القضاء على حل الدولتين، وتقويض فرص استئناف عملية السلام،ودفع المنطقة نحو دائرة من العنف وعدم الاستقرار».

ومن جانبه، أوضح أبو الغيط، أن هذه الخطوة، التي وصفها بالتطور الخطر، ستمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وستعد خطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، وتقوض تماماً فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة. وشدد في تصريحات، أمس، على أن مثل هذه الخطوة، تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة.