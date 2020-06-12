شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: «براكة».. إنجاز استراتيجي لمستقبلنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن فخره بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وثمَّن الالتزام الذي تحلت به الكفاءات الإماراتية التي تعمل جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمية؛ لضمان أعلى معايير السلامة في أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.وأكد سموه أن مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، مشروع تاريخي كبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيعزز مكانتها ودورها الريادي في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة المتنامي، مشدداً على دعم القيادة الرشيدة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تُعد حجره الأساسي.ونوَّه سموه بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشكلها البرنامج لدولة الإمارات إلى جانب إسهام المشروع في مواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة التغير المناخي على المنطقة، والعالم.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إمارة أبوظبي؛ بهدف الاطلاع على التقدم الكبير الذي تحقق بأمان في هذه المحطات التي تعد محرّكاً أساسياً لعملية انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة مهمة في قطاع الطاقة، وتدعم تنوع مصادر الطاقة في الدولة.رافق سموه خلال الزيارة.. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء «مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.وكان في استقبال سموه، خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والمهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، وناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، والمهندس أحمد الرميثي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة.وقام سموه بجولة في مرافق محطات براكة للطاقة النووية، والتي ستنتج أولى محطاتها قريباً طاقة صديقة للبيئة على مدار الساعة لشبكة كهرباء دولة الإمارات.وعلاوة على إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، تُعد محطات براكة محرّكاً للنمو في الدولة؛ من خلال توفير آلاف الوظائف المجزية التي تتطلب كفاءة عالية، إلى جانب تطوير قطاع صناعي جديد؛ لدعم تشغيل المحطات على مدى الستين عاماً المقبلة.وفي بداية الجولة، اطلع سموه والوفد المرافق، على الإنجازات التاريخية التي حققتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركات التابعة لها «شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى» خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين؛ وفي مقدمتهم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، المقاول الرئيسي للمشروع وشريك المؤسسة في «الائتلاف المشترك»؛ منذ زيارة سموه في عام 2018 حين شهد سموه اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى.وتوجه سموه بعد ذلك إلى غرفة التحكم الرئيسية في المحطة الأولى التي تمر حالياً بالمراحل الأخيرة من الاختبارات استعداداً لبداية تشغيل المفاعل، والتي تعد خطوة في غاية الأهمية لدولة الإمارات؛ تمكنها من إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية للمرة الأولى في تاريخها.والتقى سموه في غرفة التحكم الرئيسية فريق التشغيل المكون من خبراء إماراتيين، ودوليين معتمدين ومرخصين؛ لتشغيل مفاعل المحطة، والتحكم فيه بأمان والذين قدموا لسموه شرحاً وافياً عن سير العمليات، مؤكدين التزامهم بتشغيل المحطة بما يتماشى وأعلى معايير الجودة والسلامة.وتفقد سموه خلال الزيارة سير العمل في المحطات الثلاث الأخرى؛ حيث أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز كبير جديد، تمثل في استكمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة.. وسيتم تسليم المحطة الثانية إلى شركة نواة للطاقة؛ لاستكمال جميع الاستعدادات التشغيلية تمهيداً للحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.وتأتي الزيارة في أعقاب تحقيق عدد من الإنجازات التاريخية في الآونة الأخيرة.. ففي فبراير/‏‏ شباط 2020، حصلت شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة على رخصة تشغيل المحطة الأولى، وبعد استكمال تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة في مارس/‏‏آذار 2020، أصبحت دولة الإمارات أول دولة عربية، وال33 على مستوى العالم، التي تمتلك الخبرة الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة للاستفادة من هذا المصدر المتطور للطاقة السلمية والصديقة للبيئة.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نفخر اليوم بالإنجازات الكبيرة التي حققتها فرق العمل المتفانية في محطات براكة للطاقة النووية السلمية».. مؤكداً أن الثقة بالكفاءات الإماراتية وإمكاناتهم وتفانيهم والذين يعملون جنباً إلى جنب مع الخبراء الدوليين تجعل دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية ذات المستوى العالمي بشكل آمن، ومستمر، على الرغم من التحديات الحالية التي نواجهها نحن، والعالم، على حد سواء؛ نتيجة «وباء كورونا ».ونوه سموه بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، وإسهاماتها الاقتصادية المهمة للجانبين، لا سيما في قطاع الطاقة النووية السلمية، مشيداً سموه بفرق العمل التي تنتمي إلى مجموعة من الشركات الكورية العاملة في مشروع محطات براكة للطاقة النووية، ودورها المهم في تطوير هذا المشروع الكبير.كما أكد سموه مواصلة تقديم الدعم الكامل للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي ومواجهة ظاهرة التغير المناخي؛ من خلال إنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة.وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، على حسابه على «توتير»: «اطلعت على سير العمل في محطات براكة للطاقة النووية، فخور بمواصلة أبنائنا العمل والتميز في أحد أهم إنجازاتنا الاستراتيجية للمستقبل، مستمرون في دعم المشاريع الحيوية بما يحقق الريادة والاستدامة لمسيرة الإمارات التنموية بهمة كوادرها الوطنية وعزيمتهم».وتابع سموه يقول: «تجمعنا مع كوريا الجنوبية شراكة استراتيجية، وصداقة وثيقة، أثمرت العديد من المشاريع الحيوية لمصلحة بلدينا، وشعبينا، ويعد مشروع براكة للطاقة النووية السلمية أهمها، وأبرزها، ومتفائلون بهذا التعاون بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعزز التقدم والتنمية والازدهار في كلا البلدين».وبهذه المناسبة، قال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى محطات براكة للطاقة النووية السلمية؛ تؤكد حجم الاهتمام والدعم الذي يحظى به المشروع من قبل القيادة الحكيمة؛ حيث كانت رؤية سموه حافزاً نحو تطوير هذا المشروع، وفق أعلى المعايير العالمية، وبناء على سياسة واضحة تتبنى الشفافية وعدم الانتشار النووي كأحد أهم ركائزها.وأضاف: إن مشروع محطات براكة يعد إضافة في غاية الأهمية إلى البنية التحتية الوطنية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وسيسهم في إنتاج طاقة كهربائية آمنة، وموثوقة، وصديقة للبيئة؛ إلى جانب كونه واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والذي سيسهم في تحقيق الازدهار على مدى الستين عاماً المقبلة.من جهته، قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «نفخر بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي حققنا من خلاله أعلى معايير السلامة، والأمن، والجودة، والشفافية، وعدم الانتشار النووي، وفي ظل الإشراف المستمر على عملياتنا من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية؛ لضمان تنفيذ العمليات كافة، وفق أعلى معايير الأمان والموثوقية والأداء.وأضاف: لقد نجحنا في إنجاز أحد أضخم المشاريع الإنشائية، وأكثرها تطوراً في تاريخ دولتنا الطموحة، كما حققنا العديد من الإنجازات على مدار العقد الماضي في إحدى أكبر منشآت الطاقة النووية السلمية الحديثة التي يجري بناؤها الآن على مستوى العالم.يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعمل حالياً على إتمام المرحلة الأخيرة من العمليات الإنشائية للمحطتين الثالثة، والرابعة، ضمن مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتجاوزت نسبة الإنجاز الكلي في المحطات الأربع 94%.وستنتج المحطات الأربع عند تشغيلها 25% من الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات، بقدرة انتاجية تعادل 5,600 ميجاواط من كهرباء الحمل الأساسي، وستسهم في الحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، أي ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات كل عام.وفي إطار النهج الاستباقي والحاسم الذي اتخذته القيادة الحكيمة في التعامل مع «وباء كورونا» اتخذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها تدابير شاملة؛ لضمان صحة وسلامة الموظفين، والمحطات، على حد سواء.فقد جرى تقليل حجم القوى العاملة في براكة؛ لتوفير فرصة كافية لدعم تطوير المحطات عن بُعد، إضافة إلى إجراء فحوص شاملة لجميع الموظفين الموجودين في موقع براكة، والذين يخضعون لعمليات مراقبة دقيقة خلال الدخول والخروج؛ لمنع تفشي الوباء، إلى جانب تخصيص مواقع للحجر الصحي بشكل استباقي تسهل عملية تقديم الرعاية الصحية من قبل الفريق الطبي الموجود في محطات براكة. (وام)



مسيرة ملهمة من العمل

«بـراكـة».. إنجـاز إمـاراتـي جديد عنوانـه العزيمــة والإرادة







يجسد مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، مسيرة ملهمة من العمل الجاد والطموح؛ لتحقيق إنجاز إماراتي جديد عنوانه العزيمة، والإرادة الصلبة.

فعلى الرغم من التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع حالياً، فإن العمل والإنجاز في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي واصل التقدم بثبات، وأمان.

وتحفل مسيرة إنجاز «براكة» - الذي بموجبه أصبحت دولة الإمارات الأولى عربياً في إنتاج الكهرباء من تكنولوجيا الطاقة النووية - بقصص نجاح ملهمة، بدأت قبل أكثر من 10 سنوات، وشاركت فيها كوكبة من الكفاءات الوطنية التي أدت أدواراً مهمة ورائدة في هذا المشروع الوطني.

والتقت وكالة أنباء الإمارات (وام) مع عدد من المهندسين الإماراتيين العاملين في المشروع، الذين أعربوا عن فخرهم الكبير بالمشاركة في هذا الإنجاز الوطني.

وأكد سيف البحري الكتبي، مدير تشغيل مفاعل في المحطة الأولى، أن هذا المشروع يدعم تحقيق أهداف رؤية الدولة في الخمسين عاماً المقبلة، ويجسد دعم قيادتنا الرشيدة للكفاءات الإماراتية، والحرص المستمر على تمكينهم وتأهيلهم؛ لقيادة المشاريع الاستراتيجية بالدولة.

وأضاف: إن مثل هذه المشاريع الاستراتيجية تشكل جزءاً من تاريخ دولة الإمارات، وجميع أبناء الدولة يتطلعون إلى المشاركة فيها؛ من أجل رد الدين لوطنهم، والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة بكل قطاعات الدولة.

من جانبه، عبر المهندس عبد الله المنهالي مدير تشغيل مفاعل في شركة نواة للطاقة عن فخره الكبير؛ لكونه يعد جزءاً من فريق العمل الذي يواصل تحقيق الإنجازات في محطات براكة للطاقة النووية؛ المشروع الريادي في المنطقة وعلى مستوى المشاريع الجديدة في العالم.

وأضاف: إن المحطات تقدم مساهمات كبيرة في تطوير أجيال جديدة من الكفاءات الإماراتية المتخصصة التي ستقود قطاع الطاقة النووية السلمة في الدولة خلال السنوات القادمة، لا سيما أن الفترة التشغيلية للمحطات تمتد لأكثر من 60 عاماً.

من جهتها، قالت ليلى الظاهري مهندسة مفاعل في شركة نواة للطاقة، والتي تعمل ضمن الفريق الذي نفذ عملية تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى، إن «براكة» هي قصة نجاح جديدة في مسيرة التمكين والريادة لدولة الإمارات. وأضافت: إن قيادتنا الرشيدة تمنحنا على الدوام الثقة، وتؤمن بقدرات أبنائها، ودورهم المهم والرائد في صياغة مستقبل وطنهم.

وأكدت أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قدمت كل أشكال الدعم والاهتمام لأبناء الوط ن؛ لبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتمكينهم.

بدوره، أعرب علي سالم النعيمي مدير مشروع في المؤسسة عن فخره بكونه ضمن فرق العمل التي تساهم في تحقيق إنجاز ريادي لدولة الإمارات؛ من خلال تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، مؤكداً أن ما تم إنجازه على أرض الواقع؛ يجسد سيرة ومسيرة عنوانها الإصرار والعزيمة والإخلاص والتفاني؛ من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

وأشار إلى أن تواجد الكوادر الوطنية الشابة في هذا المشروع المهم والاستراتيجي واضطلاعهم بأدوار مهمة في مراحل التنفيذ كافة؛ يعكس ثقة قيادة الدولة الرشيدة في قدراتهم.

ومنذ تأسيس البرنامج النووي السلمي الإماراتي قبل أكثر من عقد من الزمن، حرصت المؤسسة وشركة نواة على تأهيل كوادر إماراتية قادرة على الاضطلاع بمهام أساسية في كل مراحل مشروع المحطات منذ مرحلة الإنشاءات، وصولاً إلى تشغيل المحطات،

ويستحوذ المواطنون على نسبة 60 في المئة من الموظفين في المؤسسة والشركات التابعة لها - شركة نواة وشركة براكة الأولى - فيما وصل إجمالي عدد مديري تشغيل ومشغلي المفاعلات الذين حصلوا على الترخيص حالياً إلى 72 مشغلاً بينهم 30 من المهندسين والمهندسات الإماراتيين. (وام)

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