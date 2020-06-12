الكاظمي: الحوار بين بغداد وواشنطن سيعتمد على حاجة العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، أن الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا سيعتمد على رأي البرلمان وحاجة العراق، على الرغم من الآمال المتواضعة وهامش المناورة المحدود بين الجانبين، فيما أكدت خلية الإعلام الأمني استهداف «المنطقة الخضراء»؛ المقر الرئيسي للحكومة العراقية والسفارات الأجنبية في بغداد، بصاروخ «كاتيوشا»، في حين أمر الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة مقتل شاب على يد مجموعة إجرامية في منطقة الباب الشرقي (ساحة التحرير) في بغداد.

قال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد: «نعاني سوء تخطيط ولا يوجد لدينا اقتصاد»، مؤكداً أن «الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين سنعيدها خلال الأيام المقبلة، علماً بأن 73% من المتقاعدين تسلموا رواتب كاملة». وأضاف الكاظمي أن «الحوار الذي انطلق بين العراق وأمريكا سيعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة العراق»، مشدداً على «رفضه للمزايدات السياسية من البعض وعمر حكومتي الحقيقي أسبوع، وهدفها الوصول إلى انتخابات نزيهة وحماية الاقتصاد من الانهيار وحفظ هيبة الدولة».

وتابع: «سندعم القطاع الخاص الذي يمثل الأساس في بناء العراق، ولا نريد أن يكون العراق منطقة صراع وإنما سلام».

وتشير التقارير إلى أن الفرصة تبدو مؤاتية الآن مع وصول الكاظمي المعروف بعلاقاته الجيدة مع الأمريكيين والحلفاء العرب، إلى رئاسة الحكومة، وأيضاً انكفاء الفصائل الموالية لإيران حتى اللحظة، لكن الحوار الذي بدأ أمس عبر دائرة الفيديو المغلقة بسبب وباء «كوفيد 19»، ليس إلا بداية عملية طويلة دون أي تغيير جذري في المنظور، وفق ما يرى خبراء ومسؤولون.

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وسيحدد كبار مسؤولي البلدين معاً المواضيع الرئيسية التي سيعهد بها إلى لجان لإجراء مناقشات طويلة الأمد.

ويقول روبرت فورد من معهد الشرق الأوسط إنه «لن يعاد تعريف العلاقات الأمريكية العراقية بأكملها بين ليلة وضحاها»، ولكن يضيف الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي شارك في «الحوار الاستراتيجي» الأخير بين الطرفين عام 2008: «للمرة الأولى هناك الأشخاص المناسبون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب».

من جهة أخرى، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن «صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء في ‍بغداد في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء، دون خسائر تذكر». وأضافت أن «الصاروخ انطلق من قرب ملعب الشعب الدولي في بغداد».

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»: «بناء على متابعة حادث مقتل أحد الشباب على يد مجموعة من العناصر الإجرامية في منطقة الباب الشرقي، فقد وجه الكاظمي بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لسرعة التحقيق وإلقاء القبض على الجناة».

وانتقد زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، أمس، ما سماه التستر على قتلة المتظاهرين. وقال علاوي في تغريدة له على «تويتر»: «أين الوعود والعهود...؟ هل من المعقول تناسي دماء أكثر من 700 قتيل من المتظاهرين وآلاف الجرحى والمعاقين». وتساءل: «أين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين..؟ من هي الجهات التي نفذت ومن هي الجهات التي أمرت..؟ متى تتم محاكمتهم..؟ إلى متى يتم التستر على الجناة..؟».