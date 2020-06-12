صندوق الزكاة يعتمد 38 مليون درهم لمشروع «داعم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة 38 مليوناً و570 ألفاً و885 درهماً لأصحاب الدخل الضعيف، في إطار مشروع «داعم»، استفادت منه 1331 أسرة مستحقة، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وأوضح عبدالله المهيري الأمين العام للصندوق، رئيس اللجنة أن مشروع «داعم» من أهم المشاريع التي يتبناها الصندوق المندرجة تحت بند مصرف الفقراء والمساكين، الذي يقدم مساعدات شهرية أو مقطوعة للأسر التي تعاني عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المعيشية المختلفة، لضعف دخلها.

وأكد أن الصندوق يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة، عبر مشاريع مستمرة طوال أيام السنة. كما يحرص القائمون عليه، على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، فضلاً عن سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.