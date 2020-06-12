الأسد يقيل رئيس الحكومة ويكلّف وزير الموارد المائية بمهامه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعفى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الخميس، رئيس الحكومة عماد خميس من منصبه وكلّف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، في وقت اندلعت اشتباكات عنيفة وعمليات قصف جوي بين القوات الحكومية وإرهابيي تنظيم «داعش» في البادية السورية، أدت الى مقتل 15 عنصراً من التنظيم الإرهابي وثمانية عسكريين بحسب المرصد السوري.

وأوصى الأسد في مرسوم رئاسي، نشره الإعلام الرسمي، بأن «تستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد» في 19 يوليو/‏تموز. ويشغل خميس منصبه رئيساً للحكومة منذ عام 2016، بينما تولى عرنوس حقيبة الموارد المائية في حكومة خميس الثانية عام 2018. وشهدت الليرة السورية مؤخراً تراجعاً كبيراً في قيمتها أمام الدولار إذ تخطت حاجز ال3000 ليرة سورية للدولار الواحد، وهي سابقة من نوعها منذ بداية الأزمة السورية، ما أثار تخبطاً واستياء كبيراً في الشارع السوري والذي انعكس بدوره على أسعار السلع الاستهلاكية. ونادى على إثرها عدد من أعضاء مجلس الشعب بحجب الثقة عن الحكومة، كما عبر البعض عن أن إجراءات الحكومة لم ترتق للمستوى المعيشي للمواطنين في ظل تخبط القرارات والكثير من المواطنين أصبحوا قاب قوسين من الجوع، وأن أحد اسباب انخفاض العملة هو سياسات خاطئة مارستها الحكومة.

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من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري أن طائرات حربية سورية استهدفت منطقة الرويضة بناحية عقيربات في ريف حماة الشرقي، تزامناً مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر «داعش» في المنطقة. وأشار الى أن القوات الحكومية دمرت 4 عربات ل«داعش»، وقتلت ما لا يقل عن 15 عنصراً منه.

وكان المرصد قد رصد هجوماً نفذه عناصر من «داعش»، بعد ظهر الأربعاء، على مواقع للقوات الحكومية وحلفائها، في منطقة الرويضة شرق عقيربات في ريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من المسلحين الموالين للحكومة، إضافة إلى جرح آخرين منهم. كما نفذ عناصر من التنظيم هجوماً على حاجز للقوات الحكومية بريف مدينة السخنة في بادية حمص، أدى لمقتل 5 عسكريين. وكان المرصد قد نقل عن مصادر وصفها بالموثوقة أن القوات الحكومية وحلفاءها بدأت حملة تمشيط في بادية دير الزور الشرقية، الممتدة من الميادين إلى فيضة ابن موينع. ووفقاً لمصادر المرصد، توجهت عدة أرتال إلى المنطقة، وبدأت عملية تمشيط واسعة بحثاً عن خلايا «داعش».

(وكالات)