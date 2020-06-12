طالبـة إماراتيـة تـعـود مـن أمـريـكــا للتطـوع في مـركـز المســح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي

لمعت عينا الطالبة حمدة الحوسني، سعادة وهي تركب الطائرة المتجهة من الولايات المتحدة، إلى وطنها الإمارات، وبأنها حظيت وزملاءها الطلبة باهتمام كبير انعكس بسرعة إجلائهم للوطن، وتوفير كل السبل بأسرع وقت، فيما العالم يتعرض لجائحة «كورونا» التي عصفت بكل الارتباطات وأشكال الأنشطة الحياتية.

عندها كانت حمدة الطالبة المقبلة على عامها الثاني بجامعة بنسلفانيا، تخصص هندسة البيانات الحسابية، وهو تخصص حديث في الذكاء الاصطناعي، والطامحة للتفوق العلمي.

كانت الحياة طبيعية قبل الأزمة، عندما كانت مع إخوتها المبتعثين في مقرهم الدراسي في الولايات المتحدة، ومع تصاعد الأرقام والإصابات والأحداث، قررت معظم الجامعات أن تحول الدراسة عن بعد، لسلامة الطلاب. بعد ذلك تواصلت معهم السفارة، للاطمئنان على أحوالهم. وبعد ذلك عُمم عليهم بالعودة للإمارات.

بعد عودتها للإمارات، وخلال أيام الحجر المنزلي، كانت حمدة تبحث على أي فرصة تطوع، وصادف حينها انطلاق الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، فلم تتردد لحظة في التسجيل، خاصة أن ذلك من وجهة نظرها، ليس تطوعاً فقط؛ بل واجب وطني ومسؤولية عظيمة وأبسط شيء يقدم للإمارات في هذا الوقت.

تقول حمدة التي تعمل حالياً في أحد مراكز المسح المخصص للمركبات: في كل يوم تطوع لي أواجه تحدياً جديداً و قصة مختلفة، فأنا ممثلة الدعم التقني للمتطوعين في مركز الباهية للمسح (IT Deputy) وأعمل على تسجيل الزوار قبل الفحص، والتدقيق في التسجيل، وضمان مرونة المسارات في المركز، بالتأكد من فاعلية الأجهزة الداعمة للتسجيل.وتضيف: «قبل تطوعي، كنت أشعر بالخوف والقلق من الأحداث والتغييرات الكبيرة التي تدل على خطورة هذا الوباء. وبعد ممارستي العمل عن قرب، شعرت بالاطمئنان وعلمت بأننا سوف نتغلب على هذا الوباء، بوجود مثل هذا الطاقم الطبي المستعد أن يضحي بكل ما يملك، لخدمة المجتمع.

وعن شعورها وهي من ضمن خط الدفاع الأول تقول: «على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها في حياتي الدراسية في الخارج، لكن لأول مرة أشعر بالمعنى الحقيقي للإصرار والتحدي، في أثناء تطوعي اكتشفت معاني وقيماً كثيرة غرست في نفسي دروساً كثيرة، وستغير نظرتي لأي مشكلة أو تحد سأواجههما مستقبلاً، لأنني تعلمت أن أتغلب على التحديات تحت ضغوط كبيرة».

لا تنسى حمدة، أن تشكر والدتها التي كانت أكبر الداعمين لها وتقول: «عندما سألتها لم تتردد في تشجيعي في خدمة الوطن، وكانت فخورة بي، فتعلمت منها حب الإمارات وخدمة الإنسان».