دعوة لاستمرار الدعم العربي للتعليم في فلسطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

طالبت جامعة الدول العربية بضرورة الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين، والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين، ودعم صمودهم، لمواصلة بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي؛ لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية .

وقال سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين : إن التعليم في فلسطين يواجه تحديات كثيرة، كما ظل هدفاً دائماً لسياسات الاحتلال المدمرة ، خاصة في القدس والمناطق (ج) . وأضاف: إن هناك إصراراً على مواصلة الدعم والاهتمام بمتابعة تطورات العملية التعليمية بفلسطين، وخاصة في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة التي تجتازها ، والناجمة عن انتشار وباء فيروس «كورونا»، وجرّاء ممارسات وسياسات الاحتلال «الإسرائيلي» المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتنفيذ مخططاته بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن.