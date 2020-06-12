ميليشيات طرابلس تتراجع عشرات الكيلومترات عن مدينة سرت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي أن ميليشيات طرابلس تراجعت لمسافة نحو 90 كيلومتراً، غربي مدينة سرت. وأكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، أن انسحاب الميليشيات «تم بطريقة عشوائية»، وأن طائرات الجيش استهدفتها أثناء تراجعها. كما نفذ الطيران الليبي طلعات في محيط مدينة سبها جنوبي البلاد، ولم يرصد أي تحركات للميليشيات في اتجاه تلك المنطقة.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب سرت، وقصف عدة أهداف تابعة للميليشيات الموالية لأنقرة في محاور شرقي مصراتة. وقالت شعبة الإعلام الحربي في الجيش إن القوات الجوية استهدفت منظومة دفاع جوي تركية شرقي مصراتة، كما دمرت المدفعية التابعة للميليشيات التي كانت تستهدف منازل المواطنين في منطقة جارف.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن قواتها الجوية نفذت 5 طلعات قتالية استهدفت ميليشيات حكومة فايز السراج، في الضواحي الغربية لمدينة سرت، بضربات «موفقة» في أرض مفتوحة. وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إنه تم تنفيذ طلعتي استطلاع حول منطقة سبها. وإنه لم يتم رصد أي حركة غير طبيعية حول المنطقة.

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وتسعى الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس والمدعومة من تركيا، إلى اقتحام مدينة سرت التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني الليبي. وتتمتع المدينة الواقعة على البحر المتوسط بموقع استراتيجي، إذ تعد بوابة لمنطقة الهلال النفطي الغنية بالنفط.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري في الجيش الليبي، امس الخميس، إنه تم التصدي لطائرة شحن تركية فوق سواحل مصراتة، وإجبارها على العودة. وكانت وسائل إعلام مصرية وليبية تحدثت عن توجه 3 طائرات شحن تركية نحو منطقة غرب ليبيا.

وأكد الاتحاد الأوروبي، من جانب آخر، اعتراض سفينة حربية تركية، خلال اليومين الماضيين، بعد أن حاولت فرقاطة يونانية إيقافها، إثر الاشتباه في نقلها أسلحة إلى ليبيا. وأوضح أن السفينة التركية «تشيركين» المشتبه فيها رست في ميناء مصراتة، مضيفاً أنها كانت تحمل راية تنزانيا، وحظيت بحماية القوات التركية. وقامت الفرقاطة اليونانية «Spetsai»، أمس الأول الأربعاء، بتحذير سفينة يشتبه في أنها تحمل أسلحة متجهة نحو ليبيا، وترافقها ثلاث فرقاطات تركية.

يذكر أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى قوات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد التي مزقتها الحرب. (وكالات)