محمد بن زايد: رؤيتنا للمستقبل أكثر طموحاً و«مبادلة» تقود الابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى رؤية مستقبلية سديدة لدولة الإمارات، ترتكز على قيم التعاون والتنمية البشرية والاستدامة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في التقرير السنوي للنتائج المالية القوية لشركة «مبادلة»: «تجلت أهمية هذه الرؤية ودور دولة الإمارات كدولة ذات حضور فاعل على الساحة الدولية، حين توحدت جهود المجتمع الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فالتعاون الدولي والمبادرة يجب أن تكون لهما الأولوية، لتتضافر جهود الجميع من أجل التعافي من الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا».

وأضاف سموه: «إن التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم تُظهر بوضوح، الدور المحوري الذي يقوم به المستثمرون العالميون مثل مبادلة في إحداث التغيير الإيجابي من خلال الاستثمار محلياً وعالمياً، من أجل المساهمة في بناء مستقبل مستدام.

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن «مبادلة» تسهم بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم أبوظبي، حفظه الله، في بناء اقتصادنا غير النفطي، وتعزيز حضورنا العالمي، كما أسهمت في إعداد جيل جديد من القادة الإماراتيين.

وتابع صاحب السمو ولي عهد أبوظبي: «لا شك في أن رؤيتنا المحلية للخمسين سنة القادمة أكثر طموحاً، حيث نأمل أن نرى مبادلة وهي تستثمر وتؤسس شراكات في أبرز المجالات التي تقود عمليات التنمية والابتكار على مستوى العالم، من أجل خلق الفرص لأجيال المستقبل. ومن خلال هذا الدور ستحافظ مبادلة على مكانتها كشريك استثمار عالمي موثوق ومرن، وتسهم في تحقيق القيمة في مناطق عملياتها والاستثمار في القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز التقدم على المستوى العالمي. لقد كان عام 2019 علامة مميزة في مسيرة مبادلة، ونحن فخورين بما حققته من تقدم، وبالمكانة التي اكتسبها كمؤسسة موثوقة ذات توجه مستقبلي. ومما لا شك فيه أن كل هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة والمخلصة التي بذلها جميع موظفي مبادلة، وزملاؤهم في شبكة شراكاتنا العالمية، وهذا يؤكد أن قوة مبادلة وإمكانياتها الحقيقية، إنما تكمن في كادرها البشري المتميز».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نواصل العمل على تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال خلق الفرص للمواطنين وتعزيز حضورنا العالمي لمصلحة الأجيال القادمة.

وأوضح سموه: لقد ظلت مبادلة منذ أكثر من عقدين من الزمان تساهم مساهمة قيمة في تحقيق طموحات دولتنا وماتزال ماضية في طريق التقدم والنمو. فقد ساهمت مبادلة من خلال استثماراتها داخل الدولة وخارجها في إرساء أسس قوية لاقتصادنا غير النفطي، حيث أنشأت قطاعات جديدة تماماً وعملت على تطويرها ووفرت البنية التحتية اللازمة لرفاهية المجتمع الإماراتي وازدهار الاقتصاد المحلي.

وتابع سموه: اتضحت أهمية تلك المساهمات حين انضمت دولة الإمارات للجهود العالمية لمكافحة جائحة كوفيد - 19 ونحن فخورون بالمشاركة الفعالة لمبادلة في تلك الجهود الدولية. وقد كانت مبادلة للرعاية الصحية في طليعة المبادرين في تلك الجهود على المستودع المحلي، فيما بادرت الشركات التابعة لمبادلة داخل الدولة وخارجها بتقديم مساهمات متنوعة للتصدي لهذه الأزمة في تجسيد حي لقيمنا المؤسسية.

وأضاف سموه: أطلقت شركات المجموعة العديد من المبادرات من بينها تقديم الدعم للعملاء والمجتمعات وتوفير وسائل الاتصال الرقمي والإمدادات الطبية الحيوية وتطوير اللقاحات وتطبيق تقنيات البيانات الكبيرة في مجال البحوث الطبية وتوفير الرعاية الصحية.

واختتم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حديثه قائلاً: عقب تجاوزنا لهذه الأزمة ستتواصل استثمارات مبادلة وشركاتها مع أبرز المؤسسات الرائدة في العالم المساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات ارتباط حيوي بالعالم وكمركز مستدام للأفكار الخلاقة والإبداع في المنطقة. إن مبادلة تعد تجسيداً لقيمنا كدولة، وسوف تستمر في القيام بدورها الرائد كمستثمر عالمي يساهم في تحقيق القيمة لدولة الإمارات ولكل المجتمعات التي تعمل في محيطها.

وقالت شركة مبادلة للاستثمار إن عام 2019 شهد ارتفاع إجمالي الدخل الشامل إلى 53 مليار درهم، بالمقارنة مع 12.5 مليار درهم خلال عام 2018، بنمو 324%، وأسهمت الاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة، ومحافظ الاستثمار في هذا الارتفاع، إضافة إلى مواصلة تحقيق النمو للأصول التابعة للشركة في مختلف القطاعات.

وقامت مبادلة بعدد من الصفقات المهمة وإبرام شراكات جديدة بغرض الاستثمار محلياً وعالمياً، في قطاعات تهدف إلى تعزيز اقتصاد أبوظبي والمساهمة في تنويع مصادره، حيث بلغ إجمالي استثمارات مبادلة 68 مليار درهم خلال عام 2019، تم توظيفها بالاستثمار في أصول متنوعة عبر عدد من القطاعات التي تشهد نمواً مطرداً، ويشمل ذلك قطاعات التكنولوجيا، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل، والزراعة السمكية والحيوانية، وخدمات الائتمان.

وحققت مبادلة من خلال بيع عدد من أصولها، إضافة إلى التوزيعات والعائدات من استثماراتها، مبلغاً قدره 63 مليار درهم عام 2019.

وقد بلغ حجم الأصول بنهاية العام 853 مليار درهم، مقارنة مع 840 مليار درهم في عام 2018. وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب: «إن من أهم مرتكزات استراتيجية مبادلة، توظيف الاستثمارات بمسؤولية، والشراكات القوية، والنهج المرن في الاستثمار، وهي ما يمكننا من التعاطي مع تبعات جائحة «كوفيد 19» التي أثرت في الاقتصاد العالمي. وفي هذه الفترة التي نواجه فيها هذه الجائحة، نعمل بشكل متواصل عبر شركاتنا المختلفة لتقديم يد العون لمجتمعنا المحلي والمجتمعات الأخرى التي نمارس فيها أعمالنا».



أين تستثمر «مبادلة»؟



* إطلاق صندوقين جديدين برأس مال قدره 250 مليون دولار للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وذلك مساهمة في تأسيس بيئة حيوية مستدامة للتكنولوجيا في أبوظبي من خلال «هب71».

* الاستحواذ على أمانة للرعاية الصحية لتعزيز شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة لمبادلة.

* إبرام اتفاقية لاستثمار 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) في «كولوجيكس»، وهي الشركة المتخصصة في مجال مراكز البيانات واسعة النطاق في أمريكا الشمالية.

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* استثمار 477.4 مليون درهم (130 مليون دولار) في «اكوينوكس جولد»، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال إنتاج الذهب في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ولديها برنامج نمو طويل المدى.

* أصبحت مبادلة من خلال شركة مصدر، مستثمراً رئيسياً في صندوق تشرف عليه حكومة المملكة المتحدة للاستثمار في البنية التحتية الخاصة بشبكة محطات تزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، حيث أسهمت مبادلة بمبلغ 158.6 مليون درهم (35 مليون جنيه إسترليني) في رأس مال الصندوق البالغ 400 مليون جنيه إسترليني.

* استثمار أكثر من 40 مليار درهم في العديد من الصناديق الاستثمارية التي تغطي مجالات متنوعة، من بينها العقارات، وحقوق الملكية، والأسهم الخاصة، والبنية التحتية العالمية، والتكنولوجيا، وغيرها.