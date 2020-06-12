حواريّة الثقافة والمثقفين

استمع

قلت للقلم: ألا تتفاءل خيراً، فالمثقفون في الغرب يحتلون في كل يوم مساحات جديدة، فإن لم يُصبنا وابل فطلّ؟ قال: اعلم أيها النائم ورجلاه في الماء، أن المثقفين العرب لا يكرهون شيئاً كره العمى، غير الاحتلال. ألا ترى أنهم طوال العصر الحديث يجيدون الحديث عن السيادة والاستقلال. لكنهم نسوا الأهم، أن تكون لهم أفكار ورؤى ذات سيادة واستقلال، مفيدة لأوطانهم إذا لم يكن لهم إيمان بالأمة.

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قلت: أخشى أن يكون أصابك فيروس إجحاف، والحق أولى بالاتباع والإنصاف. المثقفون العرب لا عيب فيهم سوى أنهم نسوا، حين شادوا صروحهم، أن يمدّوا جسور صلات بينهم وبين النظام العربي، الذي أوّل الآية الكريمة وطبّقها عليهم: «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» (القصص 55). هكذا قطعت الأبواب العالية الطريق على مد الجسور نحو الثقافة والمثقفين. لكن طبائع الاستبداد رأت «الصلاح» في جعل الثقافة مستحضرات تجميل.

قال: في الغرب، العقل هو الذي بنى السياسة، فاليونانيون لعبوا لعبة في منتهى الذكاء الطريف. لقد أدخلوا مراكز القوى في أساطير الأولمب، في المسرح السياسي، فصارت من جملة اللاعبين. عندما ارتفع البناء العقلي الفلسفي الأوروبي، وجدت السلطات نفسها في حاجة إلى مراعاة موازين العقل. أدركوا أن المصلحة العليا للأوطان تحتاج إلى تشارك الأدمغة والعقول. في جلّ تاريخنا العربي وقع بناء الدولة في فخ هو كماشة من الأسلاك الحديدية، وهذا هو ما يفسر أن تصحيح الأوضاع الظالمة المتخلفة، لا يتسنى إلاّ بخواتيم مأساوية. الجبّ العميق الذي وقعت فيه الشعوب، هو نموذج ليلى والذئب: «أنا جئت لأحكم بأمر الله». هل يجرؤ أحد على الاعتراض؟ «من هنا كانت البداية». من يجرؤ على القول إن طبائع الاستبداد لا تحكم بأمر الله: إن الله لم يأمر بالحفاظ على الأمية والتخلف وبإهمال التنمية الشاملة، وقمع الفكر والرأي والتعبير.

قلت: بالله عليك، لو مارس نظام في الغرب مع شعبه ما تفعله طبائع الاستبداد بشعوبها، كيف تتصور ردود فعل المثقفين؟ هل سيظلون يتغنون بشدو البلابل وتمايل السنابل؟ قال: حذار من غضبة الحليم. قلت: ما الذي ذكرك بعبد الحليم؟

لزوم ما يلزم: النتيجة اللغوية، النظام العربي عربيته رائعة، يعرف أن الثقافة من ثقف العود، أزال نتوءاته، لهذا ثقف عيدانهم على طريقة الثقفي.

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