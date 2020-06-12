«نيويورك أبوظبي» تدخل «جينيس» بتمارين الضغط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تمكن فريق رياضي من جامعة نيويورك أبوظبي من تحطيم الرقم القياسي لأداء أكبر عدد من تمارين الضغط مع القفز خلال 24 ساعة، ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تمكن الفريق من أداء التمرين 12502 مرة خلال الوقت المحدد، في حين كان الحد الأدنى المطلوب لتحطيم الرقم القياسي هو 6000 مرة.

وضم الفريق الفائز الذي يتكون من ستة رياضيين من جامعة نيويورك أبوظبي، كلاً من إيفا كلارك مدربة الرياضة بأسلوب ال (H.U.A)، وصاحبة الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وإيفان كامبونوجارا أستاذ مساعد ما بعد الدكتوراه في علم النفس في جامعة نيويورك أبوظبي، ودانيل غيل مساعد مدير قسم الصحة في جامعة نيويورك أبوظبي، إلى جانب ثلاثة من خريجي دفعة عام 2020 في جامعة نيويورك أبوظبي، هم تيريزا بتروفيكوفا، وبراندون تشين لوي، وآنا إردي.

وحضر التحدي مراقبان ممثلان عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما تلقى فريق جامعة نيويورك أبوظبي رسائل وعبارات مشجعة ومحفزة خلال المكالمة الجماعية المباشرة التي عقدها فريق الموسوعة عبر الإنترنت.