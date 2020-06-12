إنقاذ طفلة علقت خارج نافذة بالدور الـ14

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علقت طفلة صينية 10 دقائق «بين الحياة والموت» خارج نافذة بالطابق الرابع عشر، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذها في مهمة أشبه بالمعجزة. وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة الشعب الصينية الحكومية، الطفلة ذات ال5 أعوام تقف على حافة نافذة على ارتفاع نحو 40 متراً، بعدما استغلت غياب والدتها عن المنزل، وخرجت من إحدى النوافذ المفتوحة لتعلق على حافة صغيرة خارج المبنى في مدينة كونمينج عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.

ويظهر في الفيديو تدلي رجل إطفاء عبر حبل مثبت من علو طابقين إضافيين؛ لمساعدة الطفلة المتشبثة بكل ما أوتيت من قوة بإطار النافذة. وعند وصول المنقذ إلى الطفلة حملها ودفعها إلى داخل المنزل عبر النافذة المفتوحة، قبل أن يلحق بها هو الآخر إلى الداخل.