3.14 مليار درهم سيولة أسبوعية تتركّز في 4 أسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية وتيرتها الإيجابية في أسبوع ثان من المكاسب خلال شهر يونيو/‏ حزيران الجاري، معززة بسيولة أجنبية ومؤسساتية تجاوزت 3 مليارات درهم.

ولم تكن سيولة الأسواق موزعة بصورة عادلة على مختلف شرائح الأسهم، إذ تركزت 40% منها على 4 أسهم فقط وهي: «إعمار العقارية»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الاتحاد العقارية» و«أبوظبي الأول».

وشهدت الأسهم على مدار خمس جلسات عمليات شراء مكثفة تخللتها عمليات جني أرباح طبيعية استكملت في آخر جلسة تداول أسبوعية يوم أمس الخميس.

وفيما نجح مؤشر سوق دبي المالي في الارتفاع خلال أسبوع بنسبة 3.12% مدعوماً بالعقار والبنوك، سجل مؤشر سوق أبوظبي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.19%.

وبحسب تحليل ”الخليج 365” لبيانات الأسواق تركزت أنظار المستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو عدد من الأسهم في مقدتها «الاتحاد العقارية» الذي اجتذب سيولة أسبوعية قدرها 308.4 مليون درهم، مع ارتفاعه 29.5%، وارتفعت بذلك مشترياتهم فيه إلى 205 ملايين سهم بما يعادل 4.8%.

وجاء «إعمار العقارية» ثانياً من حيث الشراء الأجنبي في أسبوع، بمقدار 35 مليون درهم، بزيادة قدرها 0.49%، وصعد السهم بنسبة أسبوعية 10.34% من خلال سيولة بلغت 494.4 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الإسلامي» ب 222.65 مليون درهم، وزاد بنسبة 8.14%، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 214.4 مليون درهم، منخفضاً 1.04%.