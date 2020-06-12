لبنان.. محتجون يحطمون واجهات مصرف في بيروت

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

حطم محتجون لبنانيون، مساء الخميس، واجهة أحد المصارف في منطقة "الحمرا" غرب العاصمة بيروت، في إطار احتجاجات منددة بانهيار العملة المحلية أمام الدولار وتدهور الوضع المعيشي.



ووفق مراسلة الخليج 365، عمد المحتجون أيضا إلى قطع طريق "وطى المصيطبة" غرب بيروت.



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ومساء الخميس، وصل سعر الدولار في السوق السوداء في لبنان نحو 6 آلاف ليرة، صعودا من قرابة 4500 ليرة، بينما سعر صرفه الرسمي يبلغ 1507 ليرات، حسب مراسل الخليج 365.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.



ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

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