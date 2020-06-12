لبنان.. تصاعد الاحتجاجات وجلسة طارئة للحكومة الجمعة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365- المحتجون نظموا مسيرات وقطعوا الطرق في مناطق مختلفة من البلاد

- رئيس الوزراء حسان دياب دعا لجلسة طارئة للحكومة صباح الجمعة لمناقشة الأوضاع النقدية

- حاكم مصرف لبنان: المعلومات المتداولة حول سعر صرف الدولار "عارية عن الصحة"

تصاعدت وتيرة التظاهرات في لبنان، مساء الخميس، احتجاجا على التراجع غير المسبوق للعملة المحلية (الليرة) أمام الدولار.



فيما دعا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إلى عقد اجتماع طارئ لحكومته، صباح الجمعة، في العاصمة بيروت، لمناقشة الأوضاع النقدية في البلاد.



ومساء الخميس، وصل سعر الدولار في السوق السوداء في لبنان نحو 6 آلاف ليرة، صعودا من قرابة 4500 ليرة، بينما سعر صرفه الرسمي يبلغ 1507 ليرات، حسب مراسل الخليج 365.



ففي العاصمة بيروت، تجمّع مئات من المحتجين في ساحة "رياض الصلح" وسط المدينة، وأحرقوا إطارات مركبات، وفق مراسلة الخليج 365.

ودعا المحتجون جميع اللبنانيّين إلى النزول للشارع والمشاركة بالمظاهرات؛ استنكارًا للغلاء والأوضاع المعيشيّة الصعبة.

وفي السياق، أفادت مراسلة الخليج 365 بأن عشرات المحتجين قطعوا الطريق عند جسر "الرينغ"، وسط بيروت.

وفي منطقة "جل الديب" (شرق بيروت)، أقفل عشرات المحتجين طريقا سريعا وأحرقوا الإطارات، مرددين هتافات مندّدة بالطبقة السياسيّة الحاكمة.

فيما أقفل محتجون آخرون الطريق الرئيسي في منطقة "سليم سلام"، غرب العاصمة.

وفي الأثناء، وصلت مسيرة حاشدة من الدراجات النارية إلى مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع "الحمرا"، غرب بيروت.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالسياسات المالية للبلاد.

كما أقدم محتجون على إشعال النار في حاويات النفايات في منطقة "المشرفية"، بضاحية بيروت الجنوبية، معقل منظمة "حزب الله".

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وعلى الطريق السريع في منطقة "الجية"، جنوبي البلاد، أغلق المتظاهرون الطريق بالاتجاهين تنديدًا بالأوضاع الاقتصاديّة.

أمّا في البقاع اللبناني (وسط)، فقد قطع المحتجون الطريق عند مثلث "بر الياس - المرج".

وفي طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، قطع المحتجون الطريق في ساحة المدينة، وفي عدد من شوارعها بالإطارات المشتعلة.

كما احتشد مئات من المتظاهرين أمام سرايا مدينة طرابلس (مبنى حكومي)، فيما تجمع آخرون أمام فرع مصرف لبنان في المدينة ذاتها، وسط انتشار واسع لعناصر القوى الأمنية.

وبالتزامن مع هذه التطورات، دعا رئيس الوزراء وزراء حكومته إلى جلسة طارئة صباح الجمعة، عند الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (7.30 تغ)، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وأشار البيان، أن الاجتماع سيناقش الأوضاع النقدية في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

على ذات الصعيد، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان مساء الخميس، إن المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة، "بعيدة عن الواقع وعارية عن الصحة وتضلل المواطنين".

وأشار سلامة، أنه أصدر بيانا قبل يومين، طالب فيه جميع الصرافين المرخصين، بأن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار بسعر 3.850 ليرة لبنانية على أن ينخفض السعر تدريجيًا إلى 3.200 ليرة.

إلى ذلك، دعت جمعية تجار مدينة طرابلس (شمال) في بيان، تجار المدينة إلى إضراب عام وإقفال المحال التجاريّة والمؤسّسات يوم الجمعة، استنكارا لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.