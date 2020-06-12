لبنان.. إصابة 8 محتجين بمواجهات مع الأمن في طرابلس

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أصيب 8 متظاهرين، مساء الخميس، في اشتباكات مع الأمن، خلال احتجاجات منددة بانهيار العملة المحلية أمام الدولار وتدهور الوضع المعيشي، بمدينة طرابلس شمالي لبنان.

جاء ذلك وفق بيان نشرته غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" (غير حكومية) عبر حسابها بموقع «تويتر».



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وقال البيان إن «8 أشخاص أصيبوا بجروح ورضوض عديدة، في إشتباكات بين القوى الأمنية ومتظاهرين في طرابلس (شمال)».

وأوضح أن المواجهات جرت في محيط ساحة النور ومصرف لبنان بالمدينة.ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.