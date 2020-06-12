تونس.. تراجع عجز التجارة بـ 706 ملايين دولار في 5 أشهر

تونس/عائدة بن سالم/ الخليج 365



أظهرت بيانات رسمية، الخميس، تراجع العجز في الميزان التجاري التونسي بمقدار نحو 706.7 مليون دولار، بالأشهر الخمسة الأولى من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.



ووفقا للمعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، بلغ العجز التجاري لتونس في أول خمسة أشهر من العام الحالي، 6.09 مليارات دينار (ما يعادل نحو 2.155 مليار دولار)، منخفضا من 8.1 مليارات دينار (2.862 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.



وسجلت المبادلات التجارية للبلاد تراجعا بنسبة 23.8 بالمئة، في الأشهر الخمسة الأولى، لتصل قيمتها إلى 14.9 مليار دينار (5.26 مليار دولار) مقابل 19.5 مليار دينار (6.89 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.



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وتراجعت الواردات بنسبة 24.1 بالمئة خلال فترتي المقارنة، إلى 21.0 مليار دينار (7.42 مليار دولار) مقابل 27.6 مليار دينار (9.75 مليار دولار).



كما سجلت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي - أكبر شريك تجاري لتونس- تراجعا بنسبة 26.1 بالمئة، إذ تراجعت مع فرنسا 37.9 بالمئة وألمانيا 33.8 بالمئة وإيطاليا 20.9 بالمئة.

وفي المقابل، انخفضت الوارادات التونسية من الاتحاد الاوروبي بنسبة 31.3 بالمئة خلال فترتي المقارنة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.