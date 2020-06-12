“الدوري الإسباني” إشبيلية يعبر بيتيس بثنائية

عزز فريق إشبيلية تواجده ضمن فرق المقدمة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 2-0 على ضيفه وجاره اللدود ريال بيتيس الخميس في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

واستأنفت بطولة الدوري الإسباني فعالياتها مجددا يوم الخميس في ظل بروتوكول صحي صارم، بعدما توقفت في مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تعتبر مباراة ديربي إشبيلية هي الأولى من 110 مباريات متبقية بالمسابقة من المقرر إقامتها خلال 35 يوما.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

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وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، رغم الأفضلية النسبية لإشبيلية.

وفي الشوط الثاني، افتتح لوكاس أوكامبوس التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، فيما تكفل فيرناندو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ويبدو صراع المنافسة على اللقب محصورا بين الغريمين اللدودين برشلونة وريال مدريد، حيث يتصدر الفريق الكاتالوني الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الفريق “الملكي”، وذلك قبل 11 جولة على نهاية البطولة.