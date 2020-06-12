عودة النشاط الرياضي في المملكة يوم الأحد 29 شوال

أعلنت وزارة الرياضة عودة النشاط الرياضي في المملكة من يوم الأحد 1441/10/19 ه.

وجاء في بيان الوزارة أنه بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب

وأضاف البيان على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة 1441هـ الموافق 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة