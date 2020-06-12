الكرم عند السعوديين أصبح ذنبٌ لا يغتفر

الكرم خصلة نبيلة كانت ولازالت عنوان الشهامة والنخوة على مر العصور، وهي خصلة اشتهر بها العرب منذ الجاهلية الأولى رغم سلبياتهم المعروفة وإن من أشهر رموز العرب قديمًا في الكرم كان “حاتم الطائي” الذي سارت بذكره الركبان، وحين وقعت ابنته “سفانة” في الأسر لدى المسلمين في إحدى غزواتهم خاطبت الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة: “كان أبي يفك الأسير ويحمي الضعيف ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجة قط أنا بنت حاتم الطائي” فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا جارية هذه صفة المؤمن لو كان أبوك مسلمًا لترحمنا عليه” وأذكر هذه الواقعة لأدلل على أن للكرم وحسن الضيافة حظوة كبيرة لدى العرب قديماً وحديثاً ولكن بشروط تقررها أحكام الشريعة الإسلامية التي وضعت خطوطًا حمراء لمختلف شؤون حياتنا محرم علينا تجاوزها ومن بينها الكرم وفي حال تجاوز الشخص للخطوط الحمراء المحددة لكيفية التعبير عن الكرم فإن كرمه هذا ينقلب بذخًا يُجَرمُه الله ويعاقب عليه فاعله ولنا خير عبرة فيما حصل مع “قارون” الذي وهبه الله من النعم ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولكنه كفر بأنعم الله وأساء التصرف بما منَّ الله به عليه فمحق الله ملكه ونكل به أشد تنكيل.

إننا نلاحظ جميعًا وجود شريحة واسعة من أفراد المجتمع تعاني من سوء إدراك أو فهم مغلوط لكيفية التعبير عن الكرم وحسن الضيافة والوفادة ويظهر ذلك جلياً في الإفراط الفظيع اللامعقول الذي نراه عيانًا بيانًا في معظم المناسبات التي تقام سواءً كانت خاصة أو عامة ونرى بأم أعيننا كمية الهدر والاسراف في الموارد والمقدرات والتبذير الجنوني الذي يُصاحبهما بحيث أصبحنا نشاهد مناظر مؤلمة جدًا متمثلة في كيف أن النعم أصبحت تُصب صبًا في “مكب النفايات” بعد انتهاء معظم مناسباتنا الاجتماعية وغدت تلك المكبات العنوان الدائم لتلك النعم المهدرة دون أن نحاول إيجاد آلية ناجعة فعّالة لمواجهة هذه التصرف المنافي للعقل والدين والمنطق.

ولكن وحتى أكون منصفًا وموضوعيًا في تناولي لهذا الأمر، فإن هناك بعض الاجتهادات الفردية التي تسعى للتخفيف من تداعيات هذه الظاهرة قدر الإمكان لذلك فإن هؤلاء وكل من يهمه أمر وقف هذه التجاوزات ما زال ينتظر متى يتفضل عليه المسؤول صاحب السلطة القانونية والتشريعية بإصدار إجراءات عقابية ضد كل متجاوز أو مبذر حتى تصبح هذه الممارسة جريمة يعاقب عليها القانون فوجود مثل هذه التشريعات سيسهم في الحد من استفحال هذه الظاهرة وسيمهد الطريق أمام القضاء عليها ولو تدريجيًا ولكن إلى أن يتحقق ذلك سيستمر للأسف هذا الهدر المقيت للنعم بالحدوث طالما ظل هذا الفهم المغلوط للكرم قائمًا، وأنا حقيقة لا أرى أي حل يُمكن أن يخلصنا من هذا العبث إلا التدخل القانوني ليكون هو الفيصل الذي يحدد لنا كيفية التعبير عن الكرم وتحديد ما هو المسموح لنا وما هو الممنوع علينا فعله عند ممارسته.

وقد يسألني أحدهم لماذا أنادي بالعقاب وفرض القانون بهذه الحدّة؟ فأجيبه قائلًا: إنني ممن يؤمن وبشدة بالمقولة الشهيرة التي تقول: “إن من آمِن العقوبة أساء الأدب”، فظاهرة “الهياط في الكرم” أصبحت ثقافة متجذرة وطبيعة حياة لدى الكثير منّا أكثر من كونها سلوك جُبلنا عليه نتيجة لعدم وجود قوانين تنظم ممارسة الكرم وتجبر الناس على معايير محدده يجب إتباعها عند إقامة المناسبات والاحتفالات كبرت هذه الفعاليات أم صغرت.

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وربما يرى البعض أن الدور التوعوي كافٍ لتحقيق هذا الهدف ولكن عند التمحيص نجد بأن هذا الدور قد تم اللجوء إليه سابقاً دون أن نجني منه أية فائدة لذا فإني أرى أن الدور العقابي الصارم هو الأكثر نجاعة وفاعلية لاحتواء هذه الممارسة خاصة وأننا نعلم أن هنالك شريحة واسعة من المجتمع لازالت تؤيد هذا الأسلوب في التعبير عن الكرم وتقلل من ضرره بل إنها ترى أن في هذا التعبير المبالغ فيه عن الكرم جوداً نبيلاً لا تبذيراً محرماً وهذا الفهم وحده المنافي لكل ما هو معقول ورشيد أكبر دليل على مدى حاجتنا الماسة لسن قوانين تجعل أي فرد منّا يفكر ألف مرة قبل قيامه بإحياء أي مناسبة وتجعله يمعن التفكير ملياً في كيفية التحضير لها.

وأخيرًا أختم في هذا الشأن تحديداً بقول الله سبحانه وتعالى: “إِنًّ الْمُبَذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشًّيَاطِين”، فهل بينكم يا أبناء ديننا وجلدتنا متعظ يخشى عذاب الله وغضبه؟.

كتبه: احمد بني قيس