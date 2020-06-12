مقتل جورج ,, بداية نذير

ستبقى العنصرية المقيتة وصمة عار في جبين الحضارة الغربية مهما بلغت حضارتها العلمية والمدنية , وستبقى مهددة لأمن واستقرار هذه الدول مالم تبادر وتطبق المساواة الحقة بين أفراد المجتمع وذلك حسب نظرة الإسلام العادلة , فأي حضارة تلك التي تزعمها دول الغرب وهي تفرق بين مواطنيها بسبب اللون؟!!! وأي حضارة تدعيها دول الغرب وهي لاتسطيع حماية أفراد مجتمعها من العنصرية المتنمرة ؟!!!.

ماحدث للشاب الأمريكي (جورج فلويد) وقتله من قبل رجال الشرطة بدم بارد رغم توسله ومحاولة إنقاذه من قبل المارة منظر مخز.ٍ ومستفز لايُقَرُّ إلا في عالم الغاب.، وذلك لسيرورة قانون (البقاء للأقوى) القانون الذي سادوا به العالم قرون طويلة .

إن الحضارة الحقة هي التي كفلت الحريات والحقوق لكافة أفراد المجتمع ، أعني حضارة الإسلام , فلو علم ذلك الشرطي أنه سيعاقب على جرمه بنفس الفعل الذي فعله مع الضحية لم يجرؤ على فعلته المخزية تلك قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)

لذلك ما نخرت العنصرية في نظام أو مجتمع إلّا وعجلت بسقوطه وزواله على اعتبار أن العدل أساس الحكم والحياة، وسبب دوام الأمن والرخاء , ولا ينكر العالم مساهمة أمريكا فكرياً وتقنياً وطبياً وعلمياً في تطور العالم ولكن العنصرية التي قتلت جورج ورفاقه الذين سبقوه ستكون بمثابة النذير الذي يدق ناقوس الخطر لأمريكا وللعالم من هذا الداء الخطير.

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بندر مجرشي

مرشد طلابي في تعليم مكة المكرمة

ولاعب نادي مكة الرياضي لكرة الطائرة لذوي الإعاقة

@bandr250