كرونا و الفراغ العظيم

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يعرف وقت الفراغ على أنّه الوقت الحر الذي يسمح للإنسان بالتصرف كيفما يشاء وبحسب رغباته .
عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم ” نعمتانِ مغْبُونٌ فيهما كثيرٌ من الناس الصِّحَّة والفراغ ” ( رواه البخاري ).
وفي أقوال العظماء : الوقت كالبحر ان لم تسر فيه بسفينه مصنوعه من العلم ودقه وحسن صنعه فلا تظن انك سوف تمشي على الماء مثل مجاذيب الأساطير ولا تلمن الا نفسك .
لنقف هنا و نتأمل كم من الساعات و الأيام و الشهور التي أهدرناها من وقتنا دون أن نحقق لانفسنا شيء إيجابي ننتفع به ، لعل جائحة كورونا أقرب مثال لنا كم شخص استفاد من وقت الفراغ العظيم و العكس حتما سنجد النتيجة مخيبه للآمال الكثير أمضى وقته بين الأكل و النوم و اللعب و الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي ، أخي أختي ان نهوض الأمم هو بالعلم و الثقافة ، لماذا لاتزيد من رصيد ثقافتك
و علمك و تطوير ذاتك واستغلال وقت الفراغ بـ :
1- الدخول في دورات تدريبيّة و ندوات عن بعد لتصقل شخصيتك وتنمي مهاراتك وتزيد مخزونك العلمي والثقافي .
2- ممارسة بعض الهوايات و الرياضة المنزلية التي تُقوّي الجسم و ترفع من لياقتك البدنية والذهنية .
3- التدرّب على المِهن الصناعية المختلفة فهي تزيد مهاراتك في إتقان الحِرَف التي تحتاجها في حياتك.
4- العمل على تلافي أخطأك السابقة
وتصحيح مسارك في الحياة بعد ان تنقضي الجائحة لتبدأ بشعوراً عالياً بالثقة بالنفس
مفعم بالحيوية و الأمل .
وأخيرا تجنب في وقت الفراغ التفكير الزائد في خيبات الماضي الذي يجعل حياتك كئيبة جدًا لا تقتل لحظتك بالتفكير بالسلبية و التحسر عش حياتك وابحث عن ما يساعدك و يسعدك فالأيام لا تعود ابدا .
كتبه: عبدالعزيز الصعب
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