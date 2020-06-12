القطاع الخاص وتأثره من كورونا

جائحة كورونا هي حدث غير مسبوق عالمياً تسببت الجائحة بالعديد من الأضرار وتسببت بشلل على الإقتصاد العالمي وانعكس ذلك على البطاله على مستوى العالم مما أجبر العديد من الشركات الى تقليص التزاماتها تجاه الموظفين وادى ذلك لتسريحهم على مستوى العالم كشركات الطيران نتيجة اغلاق المطارات والرحلات بغية السيطرة على الفايروس والحد ومنع انتشاره

ومما سبق وعند النظر لما حلّ بالعالم الإ انه ولله الحمد تعد مملكتنا الغالية من صفوة الدول المبادرة لدعم القطاع الخاص بها بحزم غير مسبوقه لتعزيز استقرار القطاع الخاص وعدم اضطرابه كتأجيل المستحقات و الرسوم و تقديم الدعم المباشر والغير مباشر للقطاع خصوصا المنشآت المتوسطة والصغيره منها بغية المحافظة على القطاع الخاص كونه عنصر مهم للدولة استقراره وتجاوزه للمرحلة

ولعل أن القرار الأهم والذي قد يصنّف انه أكثر قرار لامس حاجة العاملين بالقطاع الخاص سواء أصحاب العمل أو العاملين منعاً لإرتفاع معدلات البطاله والمحافظة على الاستقرار في في القطاع والبحث عن سبل تنميته أكثر وذلك عندما وجه مليكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجهات المعنية بتحمل الدولة ل ٦٠٪؜ من الرواتب للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص والذي لاقى ترحيب وارتياح للعاملين في القطاع الخاص وكذلك للمنشات وأصحاب العمل والمستثمرين في القطاع الخاص السعودي وما عزز ذلك هو ما اجراه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي من قرارات وزارية وتعديلات على احكام نظام العمل السعودي والتي تمحورت حيال كل مايؤدي لمصلحة القطاع الخاص واستقراره وأبرز القرارات هي عدم تمكّن المنشأة من الغاء عقد العامل السعودي بعدما تمكنت الجهة او المنشاة من الاستفادة من قرار تحمّل الدولة لرواتب العاملين السعوديين بحد اقصى ٦٠٪؜ وبحد اقصى ٩٠٠٠ الاف ريال سعودي

وهذه القرارات تعد من القرارات الحساسة اذ ان الدولة حافظت القطاع الخاص بتلك القرارات وهي كذلك وجهت البنوك بتاجيل الاقساط الشهرية لهم لمدة ٣ اشهر تخفيفا للأعباء المالية نظير الجائحة وآثارها وحفظاً للتدفق المالي للمواطن السعودي ومعاونته على مواجهة الجائحة الغير مسبوقه

ان من الدروس المستخلصه من الجائحة هو تبيان أهمية القطاع الخاص للقيادة الرشيدة ومنحها للقطاع أهمية غير مسبوقه وغير مشاهد مثلها في عدة دول مما يبعث برساله للمواطن ابتداءا وللمقيم والمستثمر بوجود اعتبار واهتمام بالقطاع الخاص ومايمثله من اهمية بالغة لها

وعلى ماتقدم نستخلص ان الجائحة هي ظرف طارئ غير مسبوق مما أرى الإستفادة منها بإيجاد وسيلة تعنى بحفظ القطاع الخاص من التضرر والتأثر من مثل هذه الجائحة على سبيل المثال توفير مبادرة تأمينيه للقطاع الخاص تعني بتقديم رسوم اشتراكية حسب حجم المنشأة ونطاقها بمبلغ معين على ان تكون التأمين لمثل هذه الجائحة او الكوارث او نحوه وتقدم هذه المبادرة للمشتركين والمهتمين حزم تسهيلات معينه ك بهدف جذب القطاع الخاص ودعوته للإنضمام كون ذلك سينعكس له مستقبلا بهدف الإستدامه ومواصلة النمو لهذا القطاع الهام لأي دولة

كتبه: عبدالرحمن الجميعة