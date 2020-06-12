“الليغا” تحتفل باستئناف مبارياتها بفعاليات حول العالم

بمناسبة عودة منافسات الدوري الإسباني، احتفلت عدة مدن في إسبانيا باستئناف النشاط عن طريق عرض صور ومقاطع مصورة على أشهر المباني.

ومن المقرر أن تعود عجلة “الليغا” للدوران الخميس بمواجهة قوية بين إشبيلية وريال بيتيس ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

وظل النشاط الرياضي متوقفا في إسبانيا قرابة 3 أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتأتي اللوحات تحت عنوان “شوارع الليغا المتحدة” ونفذها مجموعة من الفنانين من 12 مدينة من جميع أنحاء العالم.

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ومن بين تلك المدن إشبيلية التي ستستضيف الليلة مواجهة دربي الأندلس على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

كما احتفلت مدن مثل بلباو وفالنسيا والعاصمة الإسبانية مدريد بالحدث، إضافة لمدن أخرى حول القارات الخمس.

ويتصدر برشلونة، الذي سيخوض أولى مبارياته السبت خارج قواعده أمام ريال مايوركا، جدول “الليغا” بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، الذي سيواجه إيبار الأحد على ملعبه سانتياغو برنابيو