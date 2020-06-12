الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعديل لوائحه استثنائيًّا بتمديد فترة الانتقالات الصيفية حتى ختام الدوريات المحلية لموسم 2019-2020، آخذًا في الاعتبار فترة التوقف الذي فرضه فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الدولي، الخميس، ما صدر عنه من توصيات في أوائل أبريل الماضي بضرورة إعطاء الأولوية للأندية القديمة (للاعبين الراغبين بالانتقال إلى أندية جديدة) بإنهاء الموسم بتشكيلتها الأصلية من دون خسارة أيٍّ من اللاعبين قبل ختام الموسم، وذلك من خلال تمديد العقود إذا كان ذلك ضروريًّا.

ووافق “فيفا” الخميس، على تعديلات مؤقتة بشأن لوائحه الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، وبينها استثناء التداخل لمدة أربعة أسابيع كحد أقصى بين فترة التسجيل الصيفية للاعبين والمرحلة الأخيرة من موسم 2019-2020 في الدوريات المحلية.

Advertisements

عادة تبدأ فترة الانتقالات الصيفية بمجرد اكتمال الموسم السابق، والأمر متروك لكل اتحاد وطني من أجل تحديد تواريخ فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية التي يُسمح خلالها بانتقال اللاعبين.

ويسمح هذا التعديل للأندية بأن توقّع مع لاعبين جدد لكن لن يكون بإمكانهم المشاركة في المباريات الرسمية إلا في موسم 2020-2021، وليس في الموسم الحالي التي بدأ يعاود نشاطه تدريجيًّا بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس “كوفيد-19”.

وهذه الإصلاحات التي تهدف إلى جعل سوق الانتقالات أكثر مرونة مع الحفاظ على نزاهة المسابقات، مصحوبة بالسماح استثنائيًّا لأي لاعب بالدفاع عن ألوان ثلاثة أندية مختلفة خلال نفس الموسم، مقابل اثنين حاليًّا.