شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تعلق على حادث وفاة طفلة أثناء إزالة تعديات بـ«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على حادثة وفاة طفلة أثناء إزالة تعديات في محافظة الحرجة بمنطقة عسير.

وطالبت جمعية حقوق الإنسان لجان إزالة التعديات في المناطق بمراعاة الظروف المحيطة بالمباني التي تُتخذ قرارات بإزالتها، داعيةً إلى التفريق بين مَن بنى له مأوى أو منزلاً ليؤوي فيه أسرته ولا يوجد لديه غيره، وبين متعمد التعدي على الأراضي البيضاء وأملاك الدولة بهدف التكسب والتربح.

ودعت الجمعية أيضاً إلى عدم إزالة المباني المبنية لإيواء الأسر إلا بعد توفير السكن البديل؛ لأن الضرر ينبغي ألا يزال بما هو أشد منه.

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وقدّمت الجمعية تعازيها لأسرة الطفلة، منوهةً بتوجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بالتحقيق في أسباب وفاتها، ومحاسبة من يثبت تسببه.

يذكر أن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه مساء أمس بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة وتقصي مسببات المسؤولية الجزائية الناشئة في هذا الشأن والمتسبب بها حال توافرها.

كما وجه بالتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.

ونقل النائب العام تعازيه ومواساته لذوي الطفلة سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.