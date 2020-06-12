شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف النشاط الرياضي في المملكة الأحد 29 شوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الرياضة، رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، ودعت الوزارة الاتحادات الرياضية لتحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 1441/12/14هـ الموافق 2020/8/4م، مؤكدةً استمرار تعليق الحضور الجماهيري.

وذكرت الوزارة في بيان أنه: “إشارة إلى القرار الصادر بتاريخ 1441/7/19هـ الموافق 2020/3/14م والقاضي بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، اعتباراً من يوم الأحد 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى إشعار آخر، فإن وزارة الرياضة، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب”.

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وأضافت الوزارة: “على أن تقوم الاتحادات الرياضية بتحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 1441/12/14هـ الموافق 2020/8/4م مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافســات، والالتــزام بكامـل الإجـراءات الإرشـادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام المقبلة”.

وأبانت الوزارة أنها ستقوم وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصاً على سلامة كافة منسوبي القطاعات الرياضية.

ووفقاً لذلك، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظاً على سلامة كافة الرياضيين.