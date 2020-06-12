شكرا لقرائتكم خبر عن «سناب شات» يعلن عن عدسات تفاعلية مع الأماكن العامة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شركة سناب شات عن عدسات تفاعلية جديدة لتصوير والتفعل مع الأماكن العامة والسياحية حول العالم بدقة عالية. Advertisements ونشر الخبير التقني عبدالله السبع مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وعلق عليه بقوله :إن سناب شات أعلنت عن عدسات تفاعلية جديدة بتكون تفاعلية مع الأماكن العامة أو السياحية حول العالم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «سناب شات» يعلن عن عدسات تفاعلية مع الأماكن العامة حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.