الحوثيون يتهمون التحالف بتنفيذ 29 غارة جوية

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن، خلال الساعات الماضية، 13 غارة على مناطق متفرقة في مديريتي مجزر وحريب القراميش شمال غربي وغرب مأرب.

وأضافت أن التحالف نفذ 8 غارات جوية على محافظة صنعاء وسط اليمن، مستهدفاً منطقة الخانق في مديرية نهم شرقي صنعاء.

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وجدد طيران التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بـ 4 غارات على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وغارتين على مديرية شدا غرب صعدة، وذلك غداة إعلان "أنصار الله" مقتل 3 أشخاص بغارة جوية على مديرية كتاف شرق صعدة.

محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تعرضت هي الأخرى إلى غارتين جويتين استهدفتا معسكر اللبنات في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، حسب "أنصار الله".