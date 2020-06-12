شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى فى مواجهات بين الجيش اللبنانى ومحتجين أمام مصرف لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرح عدد من المحتجين في مواجهات بين الجيش اللبناني أمام مصرف لبنان في طرابلس، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز، اليوم الخميس، واجتاحت مظاهرات ومسيرات غاضبة عددا كبيرا من المناطق اللبنانية، احتجاجا على انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) أمام الدولار الأمريكى والتدهور المتسارع الذى طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات. ورصد مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت حالة غضب عارمة ارتسمت على وجوه المتظاهرين وأفعالهم، لاسيما في مناطق متعددة من العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، وتكرار كلمة "الجوع" على ألسنتهم تعبيرا عن التردي الشديد في أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، وتأكيد أعداد كبيرة منهم أنهم فقدوا وظائفهم أو أنهم يتقاضون نصف راتب في أفضل الأحوال. Advertisements وانفجر الشارع اللبناني بصورة مفاجئة مساء اليوم، على وقع الأنباء المتداولة منذ ظهر اليوم عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى قرابة 7 آلاف ليرة، بما يعني انهيار العملة الوطنية لنحو 4 أمثال سعر الصرف الرسمي المحدد بمعرفة مصرف لبنان المركزي.

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