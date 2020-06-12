وزير كويتى: وصول آليات من الصين لتعقيم الموانىء والشوارع ضد كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى مبارك الحريص اليوم الخميس وصول آليات من الصين؛ لتعقيم الموانىء والشوارع فى البلاد.

وقال الحريص - في تصريح صحفي، عقب اجتماع للاطلاع على خطة العمل الإدارية لمؤسسة الموانئ الكويتية، واستئناف العمل الرسمي، ضمن مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها، في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) - شحنة آليات التعقيم التي تم شراؤها أخيرا من الصين، وصلت إلى ميناء الشويخ مساء اليوم.



وأوضح أن هذه الآليات ستعمل على تعقيم كافة الموانئ الكويتية، إلى جانب مناطق وشوارع الكويت؛ حيث ستجوب الشوارع خلال الأيام المقبلة، عبر التنسيق مع الجهات المسؤولة عن هذا الجانب.

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وأشار الحريص الى أن عملية استيراد هذا النوع من الشاحنات، تأتي ضمن الجهود الوطنية لمؤسسة الموانئ الكويتية، في مساندة مختلف جهات الدولة لمجابهة تداعيات أزمة الفيروس المستجد.



ولفت إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية ممثلة في ميناءي (الشويخ) و(الشعيبة)، عملت خلال الفترة الماضية بكامل طاقتها التشغيلية دون توقف؛ لتشكل بذلك ممرا لتعزيز المخزون الاستراتيجي.