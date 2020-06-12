شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يصدر قرارا بإنهاء مهام قائد القوات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قرارا بإنهاء مهام اللواء حميد بو معيزة قائد القوات الجوية، ونشرت الجريدة الرسمية الجزائرية القرار اليوم، حيث ذكرت أن الرئيس تبون أصدر مرسوما رئاسيا تضمن إنهاء مهام اللواء بو معيزة قائد القوات الجوية، وبحسب الجريدة الرسمية، فإن القرار صدر في 27 مايو الماضي، ولكن تم الإعلان عنه اليوم. وكان اللواء بو معيزة قد عين قائدا للقوات الجوية في شهر سبتمبر 2018، خلفا للواء عبد القادر الوناسي الذي أحيل إلى التقاعد.

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