كيف تتسوق من «تطبيقات التوصيل» المعتمدة وأنت بأمان (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد الأمن العام على أهمية استخدام وسائل وتطبيقات التسوق والتوصيل المعتمدة عبر الإنترنت، وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا. وقال الأمن العام في مقطع فيديو توعوي نشره عبر حسابه في “تويتر”: “تسوق من تطبيقات التوصيل المعتمدة.. وأنت بأمان”. Advertisements وأكد الأمن العام على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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