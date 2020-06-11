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القطيف.. ضبط مليون و100 ألف كمامة طبية مخزنة لبيعها بطرق «غير نظامية» (فيديو)

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، أن الوزارة ضبطت مليون و100 ألف كمامة طبية تم تخزينها وبيعها بطرق غير نظامية بمحافظة القطيف.

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وأكد متحدث التجارة أنه تم حجز الكميات المضبوطة، والتأكد من سلامتها لإعادة ضخها في الأسواق، كما تم تسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

جدير بالذكر أن الرقابة على الأسعار تتم وفق نظام إلكتروني يرصد أسعار السلع بشكل مباشر، في كافة مدن المملكة، كما تقوم الفرق الرقابية بإصدار غرامات فورية على المخالفين الذين يستغلون أزمة جائحة «» لرفع الأسعار.

 

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