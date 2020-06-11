شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع إصابات «كورونا» في الرياض مثير للقلق.. وتكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة دكتور عبدالله عسيري، اليوم الخميس، إن الكثافة السكانية في الرياض لها دور في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتابع عبدالله عسيري، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن عدد الإصابات بكورونا في الرياض مثير للقلق.

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وشدد عسيري على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل ارتداء الكمامة بشكل مستمر والالتزام بالتباعد للحد من تفشي الفيروس وتطهير الأيدي والاهتمام بالنظافة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس تسجيل (3733) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (116021) حالة.

وسجلت الرياض اليوم الخميس أعلى نسبة إصابات بـ 1431 حالة إصابة، تليها جدة بـ 294 حالة إصابة بفيروس كورونا.