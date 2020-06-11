شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي لإيران: لا نريد أن نرى نسخة من حزب الله على حدود المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، أن سياسة بلاده تجاه إيران أضعفت قدراتها وأثرت على دعمها لحزب الله.

وقال براين هوك، في تصريحات لـ”العربية”: “لا نريد أن نرى نسخة من حزب الله على حدود المملكة العربية السعودية”.

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وأضاف ” رأيت الأسلحة التي قدمتها إيران للحوثيين أثناء زيارتي للسعودية”، مضيفا أن إيران تزود حزب الله اللبناني بـ 70 % من ميزانيته.

وتابع “نضغط لوقف أي تمويل إيراني للحوثيين”، مضيفا أن البؤس الذي سببه النظام الإيراني لشعبه يسببه حزب الله للبنانيين.

واستطرد براين هوك قائلا: “نحن سعداء بنتائج العقوبات التي فرضناها على إيران، والشعب الإيراني لا يستحق الانتخابات المزيفة التي يجريها النظام”.

ولفت إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو وضع شروط التفاوض مع إيران، مؤكدا أن إيران فقدت نفوذها في العراق، والعقوبات على إيران تعتمد على 3 محاور رداعة، مؤكدا أن بلاده لا ترى فارقا بين المعتدلين والمتشددين في إيران.