© Photo / ALI HASHEM
تجمع جماهيري بالعاصمة السورية تنديدا بـ"قانون قيصر"
ورفع المشاركون في التجمع شعارات مناهضة للهيمنة الأمريكية وعبروا عن الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والحرب الاقتصادية على بلادهم، وتأييدهم للرئيس السوري بشار الأسد والجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب والضغوط الاقتصادية.
© Photo / ALI HASHEM
تجمع جماهيري بالعاصمة السورية تنديدا بـ"قانون قيصر"
وأكدوا بأن الشعب السوري الذى صمد لأكثر من 9 سنوات في مواجهة الحرب الإرهابية لن ترهبه الضغوط ولن تستطيع الحرب الاقتصادية الشرسة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون وتستهدف السوريين في لقمة عيشهم، أن تبدل من مواقفهم.
© Photo / ALI HASHEM
تجمع جماهيري بالعاصمة السورية تنديدا بـ"قانون قيصر"
وتناول المشاركون تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا وتفاخره بتشديد الضغط على الشعب السوري من خلال العمل على إضعاف قيمة الليرة السورية، مؤكدين أن هذا الأمر يفضح النفاق الغربي وتشدقه الطويل بالخوف على مصالح المواطنين السوريين.
© Photo / ALI HASHEM
تجمع جماهيري بالعاصمة السورية تنديدا بـ"قانون قيصر"
وشدد المشاركون بأن سوريا ستنتصر على العدوان الإرهابي والاقتصادي بدماء الشهداء وصمود شعبها ورئيسها.
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع جماهيري في العاصمة السورية تنديدا بـ"قانون قيصر" ورفضا للحصار الغربي... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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