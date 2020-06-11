شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: نأمل فى زيادة إيرادات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في بيان، اليوم الخميس، إنه يأمل أن تزيد إيرادات النفط بفضل ارتفاع الأسعار في أعقاب إبرام اتفاق أوبك+.

كانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا يوم السبت، على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة تبلغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو تموز، بما يكبح المعروض العالمي نحو عشرة بالمئة وسط تراجع حاد في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.