كورونا.. 35 وفاة في مصر و 3 بموريتانيا

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت مصر، الخميس، وفاة 35 شخصا جراء كورونا، فيما أفادت موريتانيا بتسجيل 3 وفيات بالفيروس، وسُجلت فلسطين إصابتين.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنه تم تسجيل 35 وفاة، و1442 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 402 شخصا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 39 ألفا و726 إصابة، من ضمنهم ألف و377 وفاة، و10 آلاف و691 متعافيا.

وفي موريتانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و156 إصابة بكورونا، بالإضافة إلى 108 حالات تعاف خلال 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ألف و439، بينها 74 وفاة و250 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس.

وفي بيان، أوضحت الكيلة أن الإصابتين سجلتا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 665، بينها 5 وفيات، و559 حالة تعاف.‎

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و546 ألفا، توفي منهم أكثر من 421 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و824 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.