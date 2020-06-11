ليبيا.. اعتقال 10 عناصر من مليشيا حفتر في ترهونة

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الخميس، اعتقال 10 عناصر من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خلال عملية أمنية في ضواحي مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي.

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وقال البيان إن "قوة الشهيد 2011 التابعة للجيش الليبي، قامت بعملية أمنية في ضواحي ترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس)، وتمكنت خلالها من القبض على 10 عناصر من عصابة الكانيات التابعة لمليشيا حفتر الارهابية".

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.