كورونا.. 9 وفيات بالجزائر و 90 إصابة بالصومال والمغرب

عواصم عربية / الخليج 365

سجلت الجزائر، الخميس، 9 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصد الصومال 61 إصابة والمغرب 29، وفلسطين 4 حالات تعافٍ.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 9 وفيات، و105 إصابات جديدة بـالفيروس، وشفاء 180 حالة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و589، منها 741 وفاة، و7 آلاف و254 حالة تعاف.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 61 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و26 حالة شفاء.



وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي إصابات كورونا ارتفع إلى ألفين و513 حالة، بينها 85 وفاة، و532 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 إصابة بكورونا، و18 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي المصابين بالفيروس ارتفع إلى 8537 بينها 211 حالة وفاة، و7.583 حالة شفاء.



وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة شفاء 4 مصابين من فيروس كورونا بقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي إصابات كورونا بلغ 665 حالة، (تشمل الإصابات داخل مدينة القدس المحتلة)، بينها 5 وفيات، و569 حالة تعافٍ.

وفي سياق متصل، أعلن السودان استئناف حركة التبادل التجاري مع مصر عبر معبر "أشكيت" الحدودي بوادي حلفا (شمال).

جاء ذلك بعد إكمال الجوانب المتعلقة بالشروط الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية، عقب اجتماع ضم الجهات المعنية في البلدين، حسب وكالة الأنباء السودانية (رسمية).



وفي 12 مارس/آذار الماضي أعلنت السلطات السودانية، إغلاق المعابر الحدودية مع مصر وهي "أشكيت" و"أرقين" وميناء حلفا النهري في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وحتى مساء الأربعاء، سجل السودان 6 آلاف و582 إصابة بكورونا، بينها 401 وفيات، وألفان و202 حالة تعاف.

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