ظريف يصف الإدارة الأمريكية بـ"العصابة"

أنقرة/ الخليج 365

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإدارة الأمريكية بأنها "عصابة خارجة على القانون"، على خلفية إصدار الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان.

وأضاف ظريف، بتغريدة في حسابه على "تويتر"، الخميس: "إن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض للابتزاز من قبل عصابة خارجة على القانون ترتدي زياً دبلوماسياً".

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وأردف: "ما الذي ينتظره المجتمع الدولي حتى يستيقظ ويدرك نتائج البلطجة الأمريكية؟ يجب أن يدرك الصامتون أنهم ربما يكونون الضحية التالية".

والخميس، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم، بحسب "أسوشيتيد برس".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.