مصرع 3 غرقا في سيول غرب الخرطوم‎

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

لقى 3 أشخاص مصرعهم غرقا وفُقد آخر، الخميس، إثر انجراف سيارتهم في مجرى سيول غرب ولاية الخرطوم بالسودان.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية، في بيان، إن الحادث وقع عندما حاول سائق سيارة قادمة من ولاية شمال كردفان (جنوب) عبور مجرى السيل بوادي أبو حليف غرب ولاية الخرطوم.

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وأضاف: "أثناء محاولة السائق العبور انجرفت السيارة وسط السيول؛ ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وفقدان آخر، فيما نجا 7 من الركاب".

وأشار إلى أن الشرطة تواصل البحث عن الشخص المفقود.

ويبدأ موسم الأمطار والسيول في السودان من يونيو/ حزيران وحتى أكتوبر/ تشرين الأول. وفي السنوات الماضية، تسببت السيول، في مصرع العشرات، وتدمير الآلاف من المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.