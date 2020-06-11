الهلال الأحمر التركي يوزع ألفي سلة غذائية في أبين اليمنية

شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الخميس، ألفي سلة غذائية على الأسر النازحة والمحتاجة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

والسبت، أطلقت الجمعية حملة توزيع نحو 4 الف سلة غذائية للأسر النازحة والمحتاجة باليمن، شملت 3 محافظات يمنية هي: تعز (جنوب غرب)، وعدن وأبين (جنوب)، بدعم من جمعية الخير التركية (İyilik Derneği)، حسب رئيس بعثتها باليمن، مصطفى آيدين.

وقال آيدين، للأناضول، إن جمعيته وزعت الخميس، ألفي سلة غذائية في مدينتي "زنجبار"، و"جعار" بمحافظة أبين، بواقع ألف سلة غذائية لكل مدينة، ضمن مشروع توزيع "4" الف و141 سلة، بدعم من جمعيته.

وأضاف أن عملية توزيع السلال جرت في مدرسة "22 مايو" في زنجبار عاصمة المحافظة، ومدرسة "الشهيد محمد الدرة" بمدينة جعار، بحضور ممثلين عن الهلال التركي والسلطة المحلية في المدينتين.

وتابع آيدين: "في مدينة زنجبار، تم استهداف الأسر النازحة من منطقة الشيخ سالم، (حيث المواجهات بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أسابيع)، والأسر الفقيرة والمحتاجة في مدينة جعار".

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وأشار إلى أن الحملات الخيرية التي تنفذها جمعيته، تأتي في إطار "حرص الحكومة والشعب التركيين على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب اليمنية".

ووفق المصدر نفسه، وزعت جمعية الهلال التركي، السبت الماضي، "ألف" سلة غذائية في محافظة تعز (جنوب غرب)، فيما ستوزع السلال المتبقية "ألف" و141" في محافظة عدن، خلال الأيام القليلة القادمة.

ودأبت جمعية الهلال الأحمر التركي على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب في اليمن، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ خريف 2014.

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