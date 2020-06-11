شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 6 إجراءات مهمة عند إحضار عمالة إلى المنزل (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة 6 نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا خاصة عند استقبال العمالة مقدمي الخدمات المنزلية.

وقالت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في “تويتر”: “إذا كان هناك ضرورة لتواجد مقدمي الخدمات الفرديين في منزلك كفني السباكة أو الكهرباء أو التكييف يجب مراعات الإرشادات الوقائية التالية:

– عدم السماح للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس من الدخول إلى المنزل

– التأكد من لبس الكمامات

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– التأكد من تعقيم اليدين قبل تقديم الخدمة

– تجنب الملامسة أو المصافحة

– الحفاظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين

– استخدام الدفع الالكتروني بدلا من النقدي