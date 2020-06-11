- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 6 إجراءات مهمة عند إحضار عمالة إلى المنزل (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت وزارة الصحة 6 نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا خاصة عند استقبال العمالة مقدمي الخدمات المنزلية.
وقالت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في “تويتر”: “إذا كان هناك ضرورة لتواجد مقدمي الخدمات الفرديين في منزلك كفني السباكة أو الكهرباء أو التكييف يجب مراعات الإرشادات الوقائية التالية:
– عدم السماح للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس من الدخول إلى المنزل
– التأكد من لبس الكمامات
– التأكد من تعقيم اليدين قبل تقديم الخدمة
– تجنب الملامسة أو المصافحة
– الحفاظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين
– استخدام الدفع الالكتروني بدلا من النقدي
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: 6 إجراءات مهمة عند إحضار عمالة إلى المنزل (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.