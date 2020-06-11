شكرا لقرائتكم خبر عن «رابطة العالم الإسلامي» تكشف حقيقة مشاركتها في مؤتمر ضم مسؤولين من الكيان المحتل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت رابطة العالم الإسلامي أنه لا صحة لمشاركة الرابطة أو أي من هيئاتها وعلمائها في مؤتمر للحوار مع مسؤولين إسرائيليين.

وقالت الرابطة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» ، اليوم الخميس:“لا صحة لمشاركةرابطة العالم الإسلامي، أو أيٍّ من “هيئاتها”، و”علمائها” في مؤتمر للحوار مع مسؤولين إسرائليين”.