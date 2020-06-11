موسكو - سبوتنيك. وأضاف الزُبيدي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مسؤولين من بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية، على رأسهم نائب السفير يان كروسر، أن "تتولى الحكومة الجديدة مهام معالجة الملفات، التي تمس حياة المواطنين وكذلك متابعة تنفيذ أية اتفاقات أخرى".
ووفقاً لموقع المجلس الانتقالي، شدد الزُبيدي على "ضرورة القبول بمبدأ الشراكة"، متهماً الحكومة الشرعية بـ "التهرب من هذا المبدأ"، مشيراً إلى "الاعتداءات، التي تمارسها الجماعات الإرهابية في أبين"، في إشارة إلى الجيش اليمني.
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من جانبه، قال نائب السفير الألماني إن "بلاده ترحب بأي حلول تتم عبر الوسائل السلمية"، مثمناً "موقف المجلس المتمثل في رغبته بالحوار والسلام".
وأكد كروسر "دعم بلاده الجهود الإنسانية واتفاق الرياض"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل عاجل لكافة الملفات العالقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الانتقالي الجنوبي: رؤيتنا تتمثل بتشكيل حكومة مناصفة مع الشرعية بموجب اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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