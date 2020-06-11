شكرا لقرائتكم خبر عن فلكى كويتى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفلكى الكويتى عادل السعدون، إن كسوفا حلقيا للشمس سيحدُث فى 21 يونيو الجاري، وسيُشاهد فى الكويت ككسوف جزئى يبدأ الساعة 7.19صباحا بالتوقيت المحلي، ويستمر ساعتين، ليغطى القمر قرص الشمس بنسبة 65%.

وأضاف السعدون - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - أن الكسوف الحلقى سيشاهد من شرق إفريقيا إلى اليمن، وجنوب السعودية وعمان، ويمتد إلى الصين، ويبدأ الساعة 3.45 صباحا، وينتهى الساعة 39.33 صباحا بتوقيت جرينيتش.

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وأوضح أن كسوف الشمس يحدث دائما فى أول الشهر القمري، وله ثلاثة أنواع، كسوف كلى حيث يستر قرص القمر الشمس، ويتحول النهار إلى ليل عدة دقائق، وكسوف جزئى يغطى فيه قرص القمر جزءا من قرص الشمس، ويبقى ضوء الشمس منتشراً فى السماء، وكسوف حلقي، يخفى فيه قرص القمر قرص الشمس، إلا من حوافها، ويبدو ظاهرا كحلقة نارية نتيجة صغر حجم قرص القمر، لوجوده فى أبعد نقطة عن الأرض (الأوج).



وأشار إلى أن كسوف الشمس يحدث عادة عندما تكون الأرض والقمر والشمس باصطفاف واحد، ويعبر القمر أمام الشمس، ويغطى قرصها، ويحجب ضوئها من الوصول إلى الأرض، وتظلم السماء، وهذا الاصطفاف يحدث ما بين مرتين إلى خمس مرات سنويا، يحدث بها كسوف كلى أو جزئى أو حلقي.



ولفت إلى أنه فى الكويت حدثت عدت كسوفات جزئية، غطى بها القمر معظم قرص الشمس فى أعوام 1914، و1922، و1976، و1999، أما الكسوف الكلى الذى حدث بالكويت فكان فى 25 فبراير عام 1952، واختفى النهار وتحولت السماء إلى ليل وظهرت النجوم، متوقعا فى الوقت نفسه أن يحدث كسوف كلى للشمس فى الكويت فى 20 مارس عام 2034.